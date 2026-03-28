Protección Civil activa el Procicat por fuerte oleaje este domingo en el nordeste de Catalunya

Archivo - Gaviotas en la playa de la Barceloneta durante el temporal, a 19 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España), en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado la alerta del plan Procicat por el fuerte oleaje previsto para este domingo en las comarcas del Alt Empordà, el Baix Empordà y la Selva (Girona), con posibilidad de olas superiores a los 2,5 metros de componente norte, con mar de fondo.

También mantiene activado en alerta el Plan especial de emergencias por riesgo de viento en Catalunya, Vencat, ante el peligro por ventadas fuertes durante todo el día en todo el territorio, ha informado este sábado en un comunicado.

El viento se intensificará de forma generalizada en toda Catalunya, con rachas que podrían llegar a máximas superiores a los 90 kilómetros por hora, con una especial afectación al tercio norte y este, concretamente.

El viento de componente norte afectará especialmente la Costa brava, y se podrán producir olas superiores a los 2,5 metros hasta el lunes al mediodía, y Protección Civil avisa que la situación puede ser especialmente complicada en el Cap de Creus y el Cap de Begur (Girona).

NEVADAS

A partir de este sábado por la noche y hasta el domingo por la noche se esperan nevadas con gruesos superiores a los 10 centímetros en cotas superiores a los 900 metros en las comarcas del lado norte del Pirineo, especialmente en Val d'Aran y el norte de Alta Ribagorça y Pallars Sobirà (Lleida).

Además, avisa de que el viento puede provocar dos efectos: nieve transportada y nevasca, por lo que se encuentra en prealerta el plan Neucat.

PIDE PRUDENCIA

Protección Civil pide "mucha prudencia" con la movilidad y las actividades en el exterior, sobre todo a las puertas de la Semana Santa, y pide seguir las recomendaciones y las informaciones del Servei Català de Trànsit (SCT) y hacer caso a las indicaciones de las autoridades.

En relación a las ventadas, en zonas urbanas pide estar alerta con el mobiliario urbano y elementos de edificios que puedan caer, y, sobre el estado del mar, aconseja no acercarse a espigones, paseos marítimos ni caminos de ronda.