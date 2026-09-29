Protección Civil de Cataluña envía una nueva ES-Alert al Alt Penedès, Anoia y Baix Llobregat (Barcelona) por lluvias

Archivo - Trabajadores de Protecció Civil durante una prueba de envío masivo de mensajes a móviles para alertar de emergencias, en la sala de mandos del CECAT (Centro de Coordinación Operativa de Catalunya) de la Conselleria de Interior en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha enviado un nuevo ES-Alert este martes a las 10 horas al Alt Penedès, Anoia y Baix Llobregat (Barcelona) por riesgo de inundaciones por lluvias torrenciales durante las próximas 3 horas.

"No salga al exterior, no vaya a buscar el coche ni baje a sótanos. Si está en riesgo, llame al 112", han apuntado desde Protecció Civil en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Este lunes a las 22.10 horas ya se envió una ES-Alert a las comarcas de La Selva, Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès, Conca de Barberà, Baix Camp, Alt Camp, Baix Penedès y Tarragonès.