Protección Civil envía un aviso Es-Alert a 13 municipios del área del Besòs (Barcelona) por las fuertes lluvias

BARCELONA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Protección Civil de la Generalitat ha enviado este sábado un aviso Es-Alert a los teléfonos móviles de 13 municipios de las comarcas del Barcelonès, Maresme, Vallès Oriental y Vallès Occidental (Barcelona), sobre todo en el área del río Besòs, por lluvias torrenciales.

Ha llegado a las poblaciones de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Canovelles, Granollers, Parets del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Martorelles, la Llagosta, Sant Fost de Campsentelles, Montcada i Reixac, Tiana y Montgat (Barcelona).

El aviso también pide evitar ríos, barrancos y rieras y no cruzar pasos inundables hasta las 15 horas, y los Bomberos de la Generalitat han recibido desde las 12 horas 25 avisos por servicios relacionados con la tormenta, principalmente en Badalona (8), Santa Coloma de Gramenet (4) y Mollet del Vallès (4), ninguno de ellos grave.