Un protocolo del Hospital Santa Caterina (Girona) permite el acompañamiento de bebés ingresados

Un neonato del Hospital Santa Caterina, en Salt (Girona) - IAS

GIRONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Santa Caterina, de Salt (Girona), ha puesto en marcha un nuevo protocolo de acompañamiento neonatal que permite que las madres puedan estar al lado de sus bebés cuando estos necesitan ingreso en la Unidad Neonatal, incluidos los casos en los que requieren incubadora.

Esta iniciativa sitúa al centro como un "referente" en la atención neonatal humanizada y centrada en la familia, explica el Institut d'Assistència Sanitària (IAS) en un comunicado de este lunes.

El nuevo modelo promueve el contacto precoz y continuado entre madre y bebé, favorece el contacto piel con piel siempre que sea posible y refuerza la participación activa de las familias en los cuidados del recién nacido, y el objetivo es "entender a la madre y al bebé como una unidad inseparable".

Además de los beneficios para el desarrollo emocional del neonato, este modelo "contribuye a reducir el estrés y la angustia que muchas veces experimentan los progenitores ante un ingreso neonatal", y el protocolo también facilita el acompañamiento emocional y fomenta la comunicación entre profesionales y familias.

La iniciativa se enmarca en la apuesta del Hospital Santa Caterina por la humanización de la asistencia sanitaria y por una atención "cada vez más respetuosa con las necesidades emocionales y afectivas de los pacientes y sus familias".