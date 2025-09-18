Prou Complicitat acusa al Gobierno de no tomar medidas "vinculantes" de embargo de armas a Israel

Manifestación de apoyo a Palestina y a la Global Sumud Flotilla en Barcelona - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

Global Movement to Gaza pide protección diplomática para la Global Sumud Flotilla

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Prou Complicitat amb Israel, Alys Samson, ha asegurado que el embargo de armas a Israel que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que ya se aplica 'de facto' en España no es tal: "No han tomado medidas vinculantes que impongan este embargo".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios antes de la manifestación convocada este jueves por diferentes entidades en Barcelona para mostrar su apoyo a Palestina y a la Global Sumud Flotilla, adherida a la convocatoria de la Jornada Mundial de Acción impulsada por la Red de ONGs Palestinas (PNGO).

Ha afirmado que los anuncios en este sentido se han quedado en palabras vacías, y ha asegurado que entre febrero y mayo del año pasado España "fue el Estado de la Unión Europea que más armas compró a Israel".

Ha exigido a los gobiernos e instituciones un embargo integral, es decir, del tránsito, de las importaciones y exportaciones, y retroactivo, y ha sostenido que la sociedad civil ya no normaliza las relaciones con "un Estado genocida como Israel", y lo ha ejemplificado con iniciativas como la Global Sumud Flotilla o las protestas en La Vuelta Ciclista a España.

También ha recordado que hace un año la Asamblea General de la ONU exigió a Israel poner fin a su ocupación de territorio palestino en 12 meses, algo que, ha constatado, no se ha producido, "todo lo contrario".

"Ha seguido confiscando tierras, desplazando forzosamente familias palestinas y masacrando Palestina, en Cisjordania y en Gaza", ha expresado.

GLOBAL MOVEMENT TO GAZA

El portavoz de Global Movement to Gaza Catalunya, Pablo Castilla, se ha referido a la decisión de la Comisión Europea de suspender de forma parcial su acuerdo comercial con Israel, asegurando que no son sanciones económicas.

"Sólo significa acabar con un tratamiento preferente para determinadas importaciones. Ni siquiera esta medida, que es mínima, está garantizada, porque Alemania e Italia se niegan a apoyarla", ha dicho.

También ha asegurado que España mantiene su complicidad porque sigue comprando armas a Israel, y además sigue permitiendo el uso de las bases militares de Rota y Morón a Estados Unidos, "que se utilizan para transportar armamento".

Finalmente, ha trasladado su apoyo a la Global Sumud Flotilla, y ha advertido: "Atacar esta flotilla es continuar matando de hambre al pueblo palestino", por lo que ha reclamado protección diplomática a la expedición.

COMUNIDAD EDUCATIVA

Por su parte, la portavoz de Educació amb Palestina, Chyntia Lub, ha afirmado que cada día Israel asesina en Palestina a una cantidad de niños "como si bombardearan una clase entera", por lo que ha reivindicado el paro convocado este jueves en escuelas e institutos.

Ha considerado que la comunicación del Deprtamento de Educación y FP a los centros sobre los paros son declaraciones "muy parecidas a las que ha hecho Ayuso" sobre este tema, y ha asegurado que continuarán movilizados.