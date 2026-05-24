Un proyecto catalán aplica IA y sensores para automatizar la gestión de la crianza del vino

Proyecto Winesmart - GOVERN

BARCELONA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El clúster vitivinícola catalán Innovi, las bodegas Herència Altés, Vinyes Domènech y Celler Masroig, junto al centro tecnológico Vitec, han puesto en marcha el proyecto 'Winesmart' para desarrollar un sistema inteligente que automatice el proceso de crianza del vino, informa un comunicado del Govern.

La iniciativa, centrada en las comarcas de la Terra Alta y el Priorat (Tarragona), cuenta con una subvención de 109.000 euros de la agencia pública Acció a través de la línea de ayudas para proyectos cooperativos del Fondo de Transición Nuclear, que se destinan al impulso de proyectos empresariales en zonas afectadas por el cierre de las centrales nucleares.

El proyecto consiste en desplegar sensores en las bodegas que, mediante tecnología de Internet de las Cosas (IoT) y algoritmos de inteligencia artificial, medirán en tiempo real variables como la temperatura, la humedad o la presión en los espacios de crianza.

El sistema regulará de forma automática los equipos de climatización según las necesidades que requiera el vino en cada fase de su evolución, un cambio respecto a los métodos manuales actuales con el que los impulsores prevén reducir el consumo energético hasta un 40%.

De forma paralela, el centro tecnológico CTTC UPC realiza una auditoría energética en las instalaciones para identificar los picos de consumo y diseñar estrategias que permitan a las bodegas avanzar hacia un modelo de consumo basado en energías renovables.