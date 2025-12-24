El proyecto de Fundació Avismón contra la soledad no deseada culmina con una comida de Navidad

La consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de la Fundació Avismón 'Grans i referents' para prevenir la soledad no deseada, con apoyo del Departament de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, culminó el 15 de diciembre con una comida de Navidad.

Asistió el director general de las Personas Mayores, Pedro M. Cano Desandes, al frente de este nuevo órgano del Govern que desde otoño coordina las políticas dirigidas a este colectivo, informa el Departament este miércoles en un comunicado.

Esta Dirección General desarrolla políticas como el despliegue del acuerdo que promueve la Estrategia por una Sociedad Longeva y Vida Plena que está impulsando el Govern.