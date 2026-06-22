El proyecto Grail de Eurecat prevé crear el primer modelo europeo de IA para robótica industrial

Los coordinadores del proyecto Grail y responsables de grupos de investigación de Eurecat , Néstor Garcia, Magí Dalmau y Simona Neri - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Grail, liderado por Eurecat, prevé crear el primer gran modelo europeo de inteligencia artificial (IA) para robótica industrial, con el objetivo de contribuir a reforzar la soberanía industrial europea.

Lo han explicado este lunes en la presentación de la iniciativa los coordinadores del proyecto Néstor Garcia, Magí Dalmau y Simona Neri, todos ellos responsables de grupos de investigación del centro tecnológico.

También han participado la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Teresa Riesgo; la representante de la Oficina IA de la Unión Europea (UE) Cecile Huet --ambas telemáticamente--, y el director de Asuntos Corporativos e I+D de Eurecat, Joan Guasch.

Garcia ha explicado que el proyecto está basado en 8 grandes pilares "que cubren toda la cadena de valor", incluyendo la IA generativa, la robótica y la sociedad, con un sistema adaptado a los humanos y que es fiable, seguro y ciberseguro.

De este modo, se pueden crear los fundamentos para crear una 'inteligencia robótica' "transparente, transferible e industrialmente robusta".

Ha añadido que los prototipos de robot "pueden ser muy impresionantes", pero que si no se puede confiar en su tecnología, no se podrán utilizar en casos reales de la industria.

Neri ha explicado que el proyecto prevé trabajar con los sectores de la automoción, aeronáutica, logística, acero y electrónica.

40 MILLONES

En declaraciones a la prensa tras la presentación, Dalmau ha explicado que el proyecto cuenta con un presupuesto de 40 millones de euros, financiados por los fondos Horizon Europe.

De este presupuesto, 10 millones se destinarán a diferentes convocatorias para abrir la iniciativa a empresas de sectores que no se contemplaban en un primer momento.

En concreto, se destinará 1 millón a una 'Genesis Call' para impulsar 10 proyectos; 4 millones a una 'Ascent Call' para 20 proyectos, y 5 millones para una 'Summit Call' para 10 proyectos.

Neri ha afirmado que el proyecto contará con 4 'testing hubs', en Italia, Alemania, España y Grecia, donde llevar a cabo tests y pruebas a los proyectos.

En España, el hub estará ubicado en Eurecat, y Neri ha avanzado que se plantea la posibilidad de crear un laboratorio (que han bautizado como 'Pharos'), para atraer talento y tecnologías.

EUROPA

Dalmau ha explicado que Europa necesita más industria, pero que esto "no pasará si no está disponible la tecnología para hacerlo" y que esta tecnología debe ofrecer resiliencia, soberanía y bienestar social.

Ha añadido que, para ello, es necesario construir "sistemas en los que la gente y la industria puedan confiar", ya que la IA necesita recibir datos para funcionar y, si esta IA no es europea, esta información puede caer en manos que no estén alineadas con los valores europeos.

IMPACTO EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

Riesgo ha afirmado que este proyecto es un "gran hito en la concienciación tecnológica europea" y ha puesto en valor la importancia de que la IA para robótica se desarrolle en Europa.

"Será muy importante para nuestra autonomía y el conocimiento tecnológico europeo", ha dicho, y ha explicado que esta investigación tendrá un impacto que se verá en los próximos años.

Huet ha explicado que este proyecto está enmarcado en el plan de acción de la UE para la IA, que da, entre otros puntos, apoyo, acceso a computación y datos y un marco regulatorio estable, con la idea de que la IA debe ser "un sector estratégico" para Europa.

Ha subrayado la importancia de que "Europa sea uno de los actores clave a la hora de diseñar" lo que ha definido como la revolución que significará alcanzar el 'momento ChatGTP' en la robótica, es decir, cuando la IA en la robótica se generalice.

Guasch ha explicado el trabajo que realiza Eurecat como centro tecnológico, que ha dicho que tiene el objetivo de tener "impacto en las industrias y los negocios, pero también en la sociedad".

Ha añadido que el centro está "totalmente alineado" con la estrategia industrial europea y ha dicho que trabaja para aprovechar las oportunidades que aparecen para generar nuevos proyectos industriales.