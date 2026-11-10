Un proyecto social de L'Hospitalet (Barcelona) gana el Premi Josep M. Rueda i Palenzuela

Entrega del Premi Josep M. Rueda i Palenzuela de la Diputación de Barcelona. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Procés Comunitari Intercultural (PCI) de Collblanc-la Torrassa' impulsado por la Associació Educativa Itaca de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha ganado el 14 Premi Josep M. Rueda i Palenzuela, que reconoce iniciativas de intervención social comunitaria en desarrollo en Catalunya.

El galardón, que lo convoca de forma bienal la Diputación de Barcelona, otorga 15.000 euros al ganador, que en este caso "promueve la convivencia intercultural, la cohesión social y el bienestar colectivo" en el Distrito II de la localidad, informa la corporación en un comunicado este martes.

El proyecto comenzó en 2016 y cuenta con la participación de los vecinos, entidades y profesionales de la administración pública para afrontar 4 necesidades "clave" de la zona: la soledad no querida, la acogida de personas recién llegadas, la mejora de la convivencia y la crianza de 0 a 3 años.