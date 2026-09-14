El proyecto 'A Tempo' de La Ciutat Invisible cumple 10 años llegando a más de 42.000 estudiantes

Archivo - El programa A Tempo ha llegado al 100% de las aulas de Salt. - HAROLD ABELLAN - A TEMPO - Archivo

GIRONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'A Tempo-Arts i Formació', de la fundación La Ciutat Invisible en colaboración con el festival Temporada Alta de Girona y la Fundación Banc Sabadell, ha llegado a más de 42.000 estudiantes a través de 1.400 acciones educativas desde su puesta en marcha hace 10 años.

El programa, que ha contado con 600 artistas y formadores participantes, trabaja para favorecer el acceso de niños y jóvenes al arte y la participación cultural "en igualdad de oportunidades", informan sus impulsores en un comunicado de este lunes.

A Tempo ha llegado a un total de 54 centros educativos públicos y concertados, incluyendo el 100% de los centros de Salt (Girona) y el 91,9% de los de Girona.

A lo largo de sus 10 ediciones, han participado en el proyecto Lluís Homar, Gabriel Calderón, cabosanroque, Clara Peya, Cristina Clemente, Vero Cendoya o Roser López, entre otros.

10 EDICIÓN

Para su 10 edición, la iniciativa desplegará 6 programas y 21 propuestas artísticas, con 'Temporada Alta a l'aula' como "uno de los ejes principales": esta programación reunirá a Mambo Project ('Jovent') y Jordi Panyella, Mercè Sarrias, Jordi Pérez Solé y Helena Moliné ('Puig Antich. Cas Obert'), entre otros.

También se celebrará el 8 Torneo de Dramaturgia para Institutos; el proyecto CantÀfrica; una nueva edición de Conscienciació Jove con 'Créixer entre pressions i vincles', y una nueva línea de trabaja en la Escola La Farga con 'La Farga Viva'.