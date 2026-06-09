Un proyecto sobre transformación docente con IA gana la Beca Exea Impact

Un momento del acto - UIC BARCELONA

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Transformación de la Docencia Universitaria mediante IA: Proyecto Multidisciplinar Integrado entre Facultades' ha ganado la VI Beca Exea Impact en Calidad e Innovación Docente 2026, que reconoce proyectos innovadores de profesores e investigadores de UIC Barcelona.

La beca (antes llamada Beca Puig) está otorgada por la Fundación Exea Impact. The Puig Family Foundation, que este año reconoce un proyecto de profesionales de las facultades de Derecho, Ciencias Económicas y Sociales, Humanidades y Ciencias de la Comunicación, informa la universidad este martes en un comunicado.

El profesor de Derecho y líder del proyecto, Marc Simón, ha explicado que la idea surgió del Observatorio de Inteligencia Artificial y Nuevas Tecnologías (OIANT): "Enseguida vimos su potencial si lo extendíamos horizontalmente".

La directora del Aula de Innovación y Calidad Docente de la universidad, Isabel Villanueva, ha destacado la transversalidad del proyecto y ha dicho que el jurado reconoce "su replicabilidad en diversos ámbitos de conocimiento" y el potencial impacto en la docencia de diferentes titulaciones.

A la VI edición se presentaron 11 proyectos y participaron 51 profesores de la Universidad.

El acto de presentación ha contado con el presidente y la directora de la Fundación, Xavier Puig Alsina y Mària Vallés, y la vicerrectora de Planificación, Calidad y Desarrollo Estratégico, Cristina Monforte, entre otros.