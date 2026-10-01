PSC y ERC acuerdan que se estudien reformas de figuras fiscales para la compra de vivienda habitual

Archivo - La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, y el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 2 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El pleno del Parl - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

PSC y ERC han registrado en el Parlament una propuesta de resolución conjunta en la que acuerdan que el Govern constituya un grupo de expertos en fiscalidad y vivienda que, junto con la Conselleria de Economía, presente en 3 meses una propuesta de reforma de las diferentes figuras fiscales que se aplican al sector, con el objetivo de incentivar la adquisición de la vivienda habitual.

Horas antes de la votación de las propuestas de resolución derivadas del Debate de Política General de la Cámara catalana, ambos grupos han logrado consensuar dicho texto, sustituyendo lo que pedían en sus respectivas propuestas de resolución por separado.

ERC pedía impulsar una reforma del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para reducir la tributación en la adquisición de la vivienda habitual cuando el que compre no fuera titular de otra vivienda; incrementar progresivamente la tributación en función del número de viviendas en propiedad que tenga; reforzar la tributación de las adquisiciones efectuadas para grandes tenedores, y medidas fiscales para penalizar las operaciones de compraventa de viviendas en periodos cortos de tiempo con finalidad especulativa.

Los socialistas se limitaban a reclamar la necesidad de impulsar medidas económicas para facilitar el acceso a la primera vivienda a aquellos colectivos con más dificultades.

Según la resolución acordada por socialistas y republicanos, la propuesta de reforma que haga el grupo de expertos de las diferentes figuras fiscales deberán tramitarse como iniciativas legislativas para incentivar la adquisición de la vivienda habitual y permanente "cuando el que adquiera no se titular de otra vivienda".

Además, quieren que sirva para impulsar la generación de oferta, especialmente de protección oficial, y la rehabilitación, y para desincentivar el uso de la vivienda para funciones diferentes, como la segunda residencia, el alquiler turístico, o cuestiones como las viviendas vacías y la acumulación para finalidades especulativas.

Ambos grupos también han presentado otra resolución conjunta para impulsar el catalán en el ámbito del comercio y la restauración, reforzando el conocimiento y el cumplimiento de la normativa lingüística y la garantía de los derechos lingüísticos de las personas consumidoras en colaboración con los entes locales y agentes del sector.

Para ello, reclaman impulsar, en un plazo máximo de 6 meses, un programa de apoyo al comercio y a las empresas para fomentar el uso del catalán en la atención al público.

OTRAS

Los Comuns y la CUP, además, han registrado otra propuesta de resolución conjunta para reclamar que se cumplan los estándares internacionales de protección del derecho a la protesta con la implementación de criterios respetuosos con el derecho de asociación, libertad sindical, reunión y manifestación en el trabajo de información policial.

Para ello, piden introducir cambios y una nueva perspectiva organizativa y metodológica que se base en una evaluación pública y transparente durante el primer semestre de 2027, que se presenten los resultados en el Parlament y con propuesta de cambios en el funcionamiento y mejoras.

En otra resolución, solicitan al Gobierno que presente un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra el 'Reglamento de Retorno' aprobado por el PE, que se publicará en las próximas semanas.

Con ello, quieren garantizar que el TJUE se pronuncie sobre la adecuación a la normativa comunitaria y, en concreto, a la carta de derechos fundamentales de la UE, de medidas "como la privación de libertad de personas migrantes en terceros países o la ampliación del periodo de detención de personas migrantes hasta un máximo de 2 años y medio ante el riesgo que puede suponer para los derechos colectivos de la UE".

PSC Y PP

Los socialistas y el PP han registrado también una propuesta de resolución conjunta que pide reforzar el apoyo al sector agroalimentario y pesquero de Catalunya, defender una política agraria y pesquera común y que insta a las instituciones europeas y estatales a reformar los fondos que reciben.

Además, emplazan a impulsar una repuesta extraordinaria ante los efectos de la sequía y el cambio climático, el incremento de los costes de producción y las dificultades del mercado.