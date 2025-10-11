PSC y ERC fueron los grupos con más propuestas aprobadas en el DPG, Vox y AC no aprobaron ninguna

Los diputados durante el Debate de Política General celebrado en el Parlament esta semana. - David Zorrakino - Europa Press

Se aprobaron el 51,1% de todas las iniciativas y se mantuvo el "pacto antifascista"

BARCELONA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

PSC-Units y ERC fueron los dos grupos del Parlament que más propuestas de resolución consiguieron aprobar durante el Debate de Política General (DPG) celebrado esta semana en la Cámara y cuyas votaciones se produjeron este jueves, mientras que Vox y Aliança Catalana no recibieron suficiente apoyo a ninguna de sus propuestas.

Según datos recogidos por Europa Press, se votaron un total de 517 propuestas de resolución (cada grupo tiene la posibilidad de presentar 22 propuestas, desglosadas cada una en tres apartados que se votan por separado), de las cuales se aprobaron 264 (el 51,1%) y se rechazaron 253.

El PSC consiguió aprobar 61 de sus 66 propuestas, (el 92,4% de las presentadas), entre las que destacan las vinculadas a la financiación singular para Catalunya, el traspaso de Rodalies o el plan 50.000 de vivienda, aunque el anuncio del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de un proyecto para movilizar suelo para construir hasta 210.000 pisos no se aprobó.

Los republicanos llevaron 66 propuestas al debate, y consiguió el apoyo a 61 de ellas, también vinculadas a la financiación singular, y a la aplicación "total e inmediata" de la Ley de Amnistía, pero no prosperó, por ejemplo, la que demandaba aumentar el IBI de las segundas residencias.

Los Comuns lograron aprobar 57 propuestas suyas (el 86,4%), algunas relativas a acuerdos pendientes con el Govern en materia de vivienda, aunque no reunieron apoyo para la propuesta que abogaba por prohibir las "compras especulativas" de vivienda.

JUNTS, CUP Y PP

El cuarto grupo que consiguió aprobar más resoluciones fue Junts que, presentando 63, logró el apoyo a 25, en ámbitos como la amnistía o la oficialidad del catalán en la UE, pero no prosperaron ni la que pedía establecer 10 años de padrón para acceder a vivienda protegida ni la que instaba a Illa a asumir que Junts negocie un referéndum con el PSOE en Suiza.

Con un 37,9% de propuestas aprobadas, la CUP logró adhesión en 25 de sus propuestas, en ámbitos como la garantía del padrón municipal o la condena al "genocidio" de Israel en Gaza, aunque no se aprobó instar al Govern a crear una constructora de vivienda pública o a renunciar a ampliar el Aeropuerto de Barcelona.

El PP, por su parte, sumó el apoyo de los grupos a 23 de sus 66 iniciativas (34,9%) y sacó adelante la propuesta de resolver el informe de impacto ambiental sobre el proyecto recreativo Hard Rock y abordar la aprobación del Plan director urbanístico "que debe permitir desarrollar el proyecto", aunque no prosperó su propuesta de rebajar el tramo autonómico del IRPF, entre otras.

"PACTO ANTIFASCISTA"

En el caso de Vox y Aliança Catalana, ninguna de las 66 y 58 propuestas que respectivamente presentaron, sobre inmigración, seguridad y la administración de la Generalitat, entre otros temas, reunieron el apoyo de la Cámara.

Ninguno de los partidos (PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP) que al inicio de la legislatura firmaron un "pacto antifascista" que contemplaba aislar propuestas de estas dos formaciones, apoyó o se abstuvo en este DPG a propuestas de Vox y AC, y tan solo recibieron, algunas de ellas, el apoyo o la abstención del PP, de forma puntual.