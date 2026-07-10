El PSC ganaría en Barcelona, ERC superaría a BComú y Vox y AC a Junts, según el barómetro municipal

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante el Forbes Catalonia Economic Summit - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSC ganaría las elecciones al Ayuntamiento de Barcelona, según el barómetro semestral municipal, que coloca a los socialistas en primer lugar en intención directa de voto con un 13%, casi un punto más que en el barómetro de diciembre, mientras que ERC les seguiría de cerca y por delante de BComú, obteniendo el segundo puesto, y Vox y Aliança Catalana serían cuarta y quinta fuerza, por delante de Junts, que quedaría última.

Lo han explicado este viernes en rueda de prensa la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, y el director de la Oficina Municipal de Dades de Barcelona, Màrius Boada, que han presentado la encuesta del primer semestre del año, realizada del 26 de mayo al 3 de junio mediante 800 entrevistas telefónicas.

Concretamente, los republicanos pasan de un 7,8% de intención de voto a un 11,1%; los Comuns bajan de un 6,9% a un 4,7%, y en el caso de Aliança Catalana, baja 6 décimas, obteniendo un 3,3%.

Los resultados del PP suben 7 décimas, situándose en un 3,1%, completando así los 5 primeros puestos en la encuesta.

Después del PP, Vox sube del 2,1 al 2,7%; Junts baja 0,8 puntos con un 2,6%, y la CUP se mantiene en 2,3%, mientras que la intención de voto a otros partidos baja 0,2 puntos y se sitúa en un 0,6%, y bajan los votos en blanco (1,6%), la abstención (9,8%) y los indecisos suben (45,1%).

(HABRÁ AMPLIACIÓN)