El PSC llama a una mayoría progresista el 29N ante el "riesgo" de que se paralice la financiación

BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha llamado a una mayoría progresista en las elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre para que desaparezca "el riesgo" de que acuerdos como el modelo de financiación, la condonación parcial de la deuda del FLA y el traspaso de Rodalies caigan.

"Nosotros trabajaremos intensamente para que no se pare nada. Eso sí, todo lo que debía ir al Congreso de los Diputados y que requería una tramitación y un procedimiento parlamentario, deberemos trabajar para que llegue a un Congreso con mayorías suficientes para que se aprueben ampliamente", ha dicho este lunes en rueda de prensa.

Moret ha asegurado que hay cuestiones pendientes que pueden avanzar sin la necesidad de ir al Congreso antes de su disolución, pero que hay otras (aunque no lo ha concretado explícitamente, forman parte de estas el FLA o la financiación) que tendrán que esperar a la "amplia mayoría progresista" que se ha mostrado convencida de que existirá tras los comicios.

La portavoz socialista ha descartado que esto pueda afectar a la estabilidad del Govern que preside Salvador Illa, y ha afirmado que seguirán trabajando "de igual manera" con los socios de investidura, ERC y Comuns.

LOS TRUMP Y NETANYAHU "DE TURNO" EN ESPAÑA

En el PSC aseguran estar preparados para las elecciones y para defender los avances del Gobierno los últimos años, que Moret asegura que han chocado siempre con un bloqueo sistemático de "la derecha española y la derecha catalana, PP, Vox y Junts".

"Debemos detener al Trump y al Netanyahu de turno aquí en España, porque sabemos que tanto Abascal como Feijóo lo único que hacen es copiar e imitar lo que representan sus líderes naturales, que son esos líderes internacionales que son autoritarios e involucionistas", ha expresado.

Ha dicho que con pesar deben incluir en este bloque a Junts, porque la única cosa que quieren es continuar defendiendo los intereses de los poderosos: "Está actuando con los mismos posicionamientos y planteamientos de la derecha y de la ultraderecha española. Los hechos les avalan".

PARTIDO MOVILIZADO

Moret ha añadido que en el PSC están preparados para los comicios: "Trabajaremos intensamente para que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente del Gobierno de España".

Los socialistas catalanes, especialmente su líder, Salvador Illa, mantiene una relación estrecha con Sánchez, y ha estado al corriente de la deliberación del presidente, aunque la "decisión final", apuntan fuentes conocedoras, ha sido de Sánchez.

LA CANDIDATURA

Moret también ha anunciado que el PSC celebrará este martes una reunión extraordinaria de su Comisión Ejecutiva y el sábado un Consell Nacional en el que aprobarán y tomarán decisiones sobre la candidatura del partido de cara a las generales.

Aunque no ha hecho público quién encabezará la lista, los socialistas apuntan a perfiles que ya conozcan la política a nivel estatal, y descartan que ningún conseller del Govern sea candidato.