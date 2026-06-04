El PSC niega haber recibido "ningún requerimiento" a raíz de la investigación del 'caso Leire Díez'

Archivo - La sede del PSC en la calle Pallars de Barcelona - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSC ha negado haber recibido "ningún requerimiento" a raíz de la solicitud de información bancaria y finanzas por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez'.

En un comunicado este jueves, el PSC ha asegurado que continuará "colaborando con total transparencia con todo lo que sea necesario y cuando sea necesario".

Los socialistas catalanes han subrayado que su partido actúa "siempre cumpliendo la ley electoral", tras lo que se ha referido a los informes de la Sindicatura de Comptes y del Tribunal de Cuentas, que disponen de todos los datos, han recordado.