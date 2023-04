El PSC se opone a que la Mesa presente alegaciones a la JEC por la retirada del escaño de Borràs

Presenta una enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto de ley del decreto de sequía

BARCELONA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha asegurado que los representantes de su partido en la Mesa del Parlament se han opuesto a que el órgano rector de la Cámara catalana presente alegaciones contra la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que pide retirar el escaño a la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, y ha explicado que han votado en contra porque no conocen "el contenido" de las alegaciones.

En rueda de prensa este martes en la Cámara catalana, ha concretado que estas alegaciones "no se han presentado en la Mesa", y ha añadido que se trata de la tercera vez que el Parlament se encuentra en una situación similar, de tener que retirar el escaño a un diputado por petición de la JEC, tras lo que ha mencionado los casos del expresidente de la Generalitat Quim Torra y del exdiputado de la CUP Pau Juvillà.

"Sabemos la actuación de la JEC. No podemos obviar lo que nos ha dicho dos veces, sería bueno que actuásemos con celeridad", ha reclamado Romero, que ha responsabilizado a los grupos de Junts, ERC y la CUP de no solucionar la interinidad en el Parlament y elegir a otra persona para la Presidencia de la Cámara.

Ha recordado que la JEC ha dado diez días al Parlament --hasta el 28 de abril-- para que la vicepresidenta en funciones de presidenta de la Cámara catalana, Alba Vergés, retire el escaño a Borràs, pero ha puntualizado que no se sabe si esta situación podría alargarse más allá del pleno del 2, 3 y 4 de mayo o si "quedará empantanada la campaña" de las elecciones municipales, que comenzará el 12 de mayo.

Romero ha pedido a Junts, ERC y la CUP "no esconderse tras la JEC y responder a sus responsabilidades de nombrar una nueva Presidencia del Parlament", ya que considera que estos grupos parlamentarios son los responsables del nombramiento de Borràs como presidenta --ERC y Junts votaron a favor y la CUP se abstuvo en la investidura--.

PIDE NO CONTAR EL VOTO DE PUIG

La portavoz de los socialistas también ha reclamado que Vergés no contabilice en este pleno el voto delegado del diputado de Junts Lluís Puig, tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló los acuerdos de la Mesa que permitían mantener la delegación de voto del diputado, que se encuentra en el extranjero desde el 1-O.

"No hacen falta más advertencias. Las leyes se deben cumplir, si no nos gusta las cambiamos", ha reclamado Romero, que ha insistido en que se aplique el Reglamento del Parlament y no se contabilice el voto de Puig en las votaciones en el hemiciclo.

Preguntada por si el PSC tomará alguna medida si finalmente se contabiliza el voto de Puig, Romero ha respondido que no se adelantarán a escenarios y que están a la espera de cómo se posicionen los miembros de ERC y CUP en la Mesa.

ENMIENDA A LA TOTALIDAD SOBRE SEQUÍA

La portavoz de los socialistas también ha anunciado que su grupo parlamentario ha presentado una enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto de ley del decreto con medidas urgentes sobre la sequía, y ha acusado al Govern de no cumplir con "el compromiso de modificar el decreto" y hablar con los grupos parlamentarios para ello.

En concreto, los socialistas reclaman que se elimine el régimen sancionador a los ayuntamientos que no hayan presentado un plan de sequía: "Somos muy eficientes, por encima de la media española y europea. No hay que cargar la responsabilidad a los ayuntamientos, lo que hace falta es colaborar y permitir hacer inversiones a ayuntamientos y a la Agència Catalana de l'Aigua (ACA)".

Ha concretado que el PSC no ha vuelto a reunirse con el Govern: "Sabe que estamos a su disposición y no ha cumplido con su palabra del último pleno de modificar el decreto para atender a las peticiones de los grupos" que permitieron su convalidación, y ha asegurado que han presentado esta enmienda a la totalidad en solitario y que estudiarán si el texto que ha presentado Junts va en el mismo sentido.

GESTIÓN FORESTAL

Romero ha avanzado que los socialistas preguntarán al Govern sobre la sequía en el pleno de esta semana y también formularán una interpelación sobre la gestión forestal, ya que considera que "el hecho de no haber hecho una buena labor en los últimos años" complicará la gestión de los incendios sumados a la sequía.

Ha asegurado estar decepcionada por el expediente de la Comisión Europea a España por no presentar el plan de cuencas fluviales de algunos territorios, entre ellos Catalunya, ya que ha sostenido que se trata de responsabilidades "exclusivas de la Generalitat".

"Nos gustaría que el Govern fuese autoexigente en lugar de traspasar las responsabilidades a otros. Pediremos explicaciones en el pleno de por qué no se ha enviado este plan de cuentas", ha defendido Romero.

REUNIÓN SOBRE LA B-40

Romero se ha mostrado satisfecha de la reunión de este lunes por la tarde entre el Gobierno central y la Generalitat para hablar sobre el convenio de la B-40, uno de los compromisos extrapresupuestarios a los que llegaron el PSC y el Govern y que habían establecido pactar en el primer trimestre del año.

La portavoz ha confiado en que ambas partes serán "capaces de encontrar acuerdos y puntos en común para sacar adelante el acuerdo", y ha apostado por el diálogo para poder cerrar un pacto cuanto antes.