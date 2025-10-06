El PSC priorizará vivienda, seguridad y servicios públicos en un DPG que desea "propositivo"

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en una rueda de prensa desde la sede del partido - EUROPA PRESS

Los planteamientos que traigan tendrán como eje "el cumplimiento de los acuerdos" de investidura

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmado este lunes que el PSC priorizará las políticas en vivienda, en seguridad y sobre los servicios públicos en el debate de política general de esta semana en el Parlament, y ha instado a los partidos que sea positivo y "propositivo".

En una rueda de prensa desde la sede del partido, ha pedido a las formaciones que "pongan encima de la mesa propuestas que realmente sean viables" y que estén a la altura de la situación para priorizar Catalunya por encima de los partidismos.

Al preguntársele por algunas de las cuestiones que llevarán al debate el resto de formaciones, ha dicho que las estudiarán todas, y en concreto, sobre la financiación singular, ha afirmado que el planteamiento que tenga el PSC tendrá como eje principal "el cumplimiento de los acuerdos incorporados en el pacto de investidura".

Sobre la propuesta de Junts de ampliar los años empadronamiento para acceder a pisos de protección oficial, o la de Comuns de prohibir las compras especulativas, ha dicho que lo "como cualquier otra propuesta de otros grupos parlamentarios, se analizará, se debatirá, y si corresponde y se llegan a acuerdos, se aprobarán".

Finalmente, y preguntada por si cree los Presupuestos centrarán el debate, ha dicho que no sabe si así será, pero ha reiterado que es "muy importante" contar con ellos, y ha dicho que la prioridad es cumplir los pactos.

"Entendemos que en estos momentos estamos inmersos en otras prioridades que tienen que ver con los acuerdos de los pactos de investidura, que en estos momentos son la financiación singular, y todo lo que tiene que ver con las infraestructuras del país, entre otros", ha zanjado.