El PSC rechaza la propuesta de la CUP del catalán en la escuela y ve "consenso" sobre el modelo

La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Elena Díaz, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Elena Díaz, ha defendido el 'no' de su grupo a la debatir en el pleno la proposición de ley de la CUP en defensa del catalán en las escuelas, y ha señalado que "hay un consenso político muy amplio" sobre el modelo de escuela catalana.

"Compartimos este modelo y creemos que tenemos que continuar manteniendo este modelo", ha sostenido en una rueda de prensa en la Cámara catalana este martes.

Díaz ha asegurado que los socialistas no son "partidarios de la tramitación de la ley que ha presentado la CUP", pero ha destacado el compromiso del Govern con la escuela catalana así como su decisión de recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que anula parcialmente el decreto que blinda el catalán en las aulas.

"Nosotros creemos que los alumnos de Catalunya tienen que salir con un aprendizaje excelente de las lenguas oficiales en Catalunya", ha concluido la portavoz.

CIFRA "HISTÓRICA" DEL PARO

Por otra parte, Díaz se ha referido a la cifra "histórica" de 22 millones de afiliaciones a la Seguridad Social en el conjunto del Estado y ha erigido las políticas progresistas del Gobierno que, ha dicho, tienen un traslado directo a Catalunya.

También ha destacado que en marzo "se han seguido consolidando derechos como el despliegue de la ley ELA o la aprobación de la tramitación de la ley de las personas mayores".