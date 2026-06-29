El PSC reclama a Junts revisar su relación con el PP: "Es cada vez más visible un acercamiento"

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret - EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha reclamado a Junts revisar el camino que está tomando en su relación con el PP: "Es cada vez más visible un acercamiento en cuanto a posicionamientos y decisiones parlamentarias y de Junts y el Partido Popular".

En rueda de prensa este lunes, ha considerado que los de Carles Puigdemont están tomando un "camino absolutamente equivocado" y que representa ir en contra de lo que piensa la mayoría de los catalanes.

"Junts debe hacer una reflexión en este sentido en relación a una fuerza política que lleva años posicionándose y actuando en contra de Catalunya, en contra de los catalanes, y es Junts quien debe explicarlo", ha expresado, a la vez que ha descartado lo que Junts llama la 'vía Starmer' para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A pesar de esta posición de Junts, ha asegurado que es posible que Sánchez logre aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE): "Porque creemos firmemente que serán unos buenos presupuestos para los ciudadanos y para el país".

LEY DE AMNISTÍA

Moret ha hecho referencia a las palabras del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, y le ha pedido que, si realmente quiere "pasar página" del 'procés', el PP y las comunidades autónomas que gobiernan deben retirar los recursos de inconstitucionalidad que han presentado contra la Ley de Amnistía.

"Para pasar página se debe hacer efectiva la amnistía. Es absolutamente necesario. Y por eso le recordamos los 15 recursos que han presentado al TC en contra de la amnistía, algunos vivos, y le pedimos que si tiene ese compromiso en pasar página, que retire los recursos del PP y de las comunidades autónomas gobernadas por el PP", ha expresado.

También le ha reclamado que cese en sus "ataques reiterados" contra la oficialidad del catalán en la Unión Europea, contra el modelo de financiación y contra la condonación de la deuda del fondo de liquidez autonómica (FLA), y que no use a Catalunya como arma política y electoral.

Por todo ello, ha considerado "muy extraño que fuerzas nacionalistas, como Junts, se avengan a todo esto".

COMITÉ FEDERAL DEL PSOE

Respecto al Comité Federal del PSOE del pasado sábado, ha reiterado la defensa que hizo el presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, a la continuidad de la legislatura española y de Sánchez como presidente del Gobierno, y ha defendido la pluralidad y libertad en la reunión.

"El resto de compañeros manifestaron, como siempre, en absoluta libertad, bajo su criterio y posicionamientos", y ha dicho que se evidenció el apoyo a Sánchez por parte del partido.

"PLUS" AL GANADOR

Finalmente, sobre la propuesta de Feijóo de reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que el partido más votado reciba un plus de diputados, lo ha atribuido a que el PP está "en un periodo de creatividad de todo tipo".

"El PP está en un período de creatividad de todo tipo y está poniendo sobre la mesa propuestas y creo que, en estos momentos, debe pensar en otras cosas. Y en lo que debe pensar, desde mi punto de vista, el PP, es hacer una buena oposición", ha zanjado.