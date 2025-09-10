El PSC reivindica por la Diada una "nueva etapa de normalización política, diálogo y convivencia"

Archivo - Segunda jornada del XV Congreso del PSC, en el Palau de Congressos de Catalunya, en una imagen de archivo. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSC reivindica ante la celebración de la Diada de Catalunya de este jueves una "nueva etapa de normalización política, diálogo y convivencia", ha expresado este miércoles en un manifiesto por el 11 de septiembre.

Una nueva etapa, argumentan, "centrada en lograr los máximos acuerdos posibles entre instituciones, entre fuerzas políticas y, sobre todo, con los trabajadores y trabajadoras, las empresas y las entidades sociales".

Defienden que, un año después del inicio del Govern del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "Catalunya empieza a reencontrarse", y que la acción del Ejecutivo junto con la voluntad ciudadana han dejado atrás la confrontación social y la parálisis institucional, textualmente.

Así, presentan 8 puntos en los que se debe basar "la Catalunya de todos", entre ellos, la democracia, el feminismo, el europeísmo y el municipalismo.

También incluyen el federalismo, para mejorar el autogobierno y "especialmente la financiación", el liderazgo económico, la modernización de la administración y los servicios públicos y la preservación de la lengua y cultura catalanas como fuente de convivencia y palanca de acogida e integración, en sus palabras.

"RETOS" PENDIENTES

Recuerdan los retos que tiene Catalunya que "afectan a la raíz de la igualdad de oportunidades y la calidad de vida", y citan, entre ellos, el acceso a la vivienda, la garantía de seguridad y la eficiencia en la movilidad, así como los, a su parecer, retos internacionales, como la situación climática o el cuestionamiento de derechos sociales.

Defienden que "ante los desafíos globales que ponen en duda los valores de las sociedades democráticas", la respuesta que plantean es el progreso de todos y para todos, textualmente.

"Un progreso que forja la unión en la diversidad, la integridad y la inclusión, que garantiza igualdad en derechos y deberes y la prosperidad compartida", apuntalan.

Por ello, llaman a todos los catalanes y catalanas a unirse a "un proyecto con voluntad de marcar el rumbo del presente y el futuro de Catalunya".