Archivo - El presidente de la Generalitat de Catalunya y primer secretario del PSC, Salvador Illa (i) en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSC ha reivindicado la figura del exministro socialista de Sanidad Ernest LLuch, 26 años después de su asesinato por parte de integrantes de ETA: "Su ejemplo nos interpela. El mejor homenaje es continuar luchando por una sociedad más justa", recoge el partido en un apunte en 'X' este sábado.

El PSC ha afirmado que recordar a Lluch también es reivindicar la política que "construye puentes, combate las desigualdades y planta cara al odio".

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, también ha recordado a Lluch en un mensaje en 'X', en el que le ha definido como un socialista comprometido con la libertad, la igualdad, el diálogo y la convivencia, y ha dicho que su legado está más vivo que nunca: "Ante las desigualdades y los discursos de odio, necesitamos más socialismo que nunca", ha dicho.