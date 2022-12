El PSC replica a Aragonès que no hay mayoría para reformar la Constitución para un referéndum

Romero dice que el Govern no les dio un 'no' al Hard Rock, sino que pide no mezclarlos con las cuentas

BARCELONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha replicado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que en el Congreso de los Diputados no se dan las mayorías necesarias para abordar una reforma de la Constitución para celebrar un referéndum de independencia: "Saben perfectamente el presidente Aragonès y ERC en qué situación y momento nos encontramos".

"Lo que estaría bien es que ERC diga la verdad sobre eso, porque van dando tumbos, haciendo propuestas desde septiembre en el fondo, creo, para engañar", ha dicho en rueda de prensa desde el Parlament este viernes, después de que Aragonès se haya abierto a una posible reforma de la Constitución para lograr un referéndum.

Romero ha sostenido que la reivindicación de ERC es legítima, pero que no habrá un referéndum: "Lo que ya pasó el 2017 es lo suficientemente grave".

Así, ha defendido que los catalanes quieren pasar página y apostar por el entendimiento, por lo que ha vuelto a pedir Aragonès convocar la mesa de partidos catalanes.

"La aceptación del marco constitucional que reflejan estas declaraciones suyas y cambiar la confrontación por el diálogo, y no lo digo yo, lo han dicho algunos dirigentes independentistas, muestran precisamente que el 'procés' ha terminado", ha añadido.

Preguntada por la posible consulta para votar sobre un acuerdo que han defendido hasta ahora los socialistas catalanes, ha afirmado que lo primero es dialogar para encontrar consensos: "¿Qué queremos el PSC? Una mesa de partidos catalanes".

PRESUPUESTOS

Tras reunirse con el Govern por los Presupuestos este jueves, Romero ha explicado que la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, les trasladó durante el encuentro que el Govern no rechaza su petición de impulsar el Hard Rock, la B-40 y la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, sino que "sencillamente no quiere mezclar" estos temas en las cuentas.

Todo ello, después de que Vilagrà pidiera dejar de lado estas cuestiones al considerarlas extrapresupuestarias, algo con lo que no coinciden los socialistas, que sostienen que es "esencial" que queden reflejados en las partidas por su impacto económico.

Según ha explicado Romero, el PSC está negociando sobre inversiones "plurianuales", en algunos casos a años vista --por ejemplo, sobre hospitales que hay que construir o reformar--; en la reunión de este jueves, el Govern no quiso entrar en el fondo sobre el Hard Rock, la B-40 y El Prat, ha detallado.

La portavoz ha defendido que no mezclarán carpetas y que, por lo tanto, no pondrán sobre la mesa de las negociaciones presupuestarias la exigencia de que se convoque la mesa de partidos, y tampoco "cambiarán cromos" con las cuentas del Ayuntamiento de Barcelona.

IMPUESTOS

Después de expresar dudas sobre los impuestos acordados entre los comuns y el Govern por las cuentas, Romero ha subrayado este viernes que el Govern no les dio detalles y ha recordado que el PSC defiende "prudencia fiscal" para no perjudicar a familias y empresas.

Ha mostrado su rechazo a tramitar impuestos por medio de la ley de acompañamiento, y ha alertado, sobre el impuesto a los ultraprocesados, que el sector cárnico ya está "bastante afectado" por la crisis.

El PSC tendrá este viernes otra reunión con el Govern por las cuentas y prevé celebrar la siguiente el lunes.

EL PLENO EN EL CONGRESO

Romero ha rechazado que se comparen los plenos del 6 y el 7 de septiembre de 2017 en el Parlament --cuando se votaron las 'leyes de desconexión' antes del 1-O-- con lo sucedido este jueves en el pleno del Congreso que votó la reforma del Código Penal y las impulsadas por el Gobierno para cambiar el sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional.

"No es lo mismo que pasó aquí, cuando se planteaban leyes inconstitucionales", porque las reformas que se votaron en el Congreso son legítimas, legales y están permitidas, ha subrayado, tras comparaciones de partidos como Cs en ese sentido.

Según Romero, la derecha recurrió al Tribunal Constitucional (TC) para paralizar las reformas para conseguir lo que no lograron en las urnas, en sus palabras: "El complot que intentó hacer con el poder judicial es una de las cosas más graves que han pasado en democracia".

GOVERN ALTERNATIU

El 'Govern alternatiu' del PSC se ha reunido este viernes por la mañana y ha analizado el papel y porcentajes de las mujeres en puestos ejecutivos, que son un 35,1% frente al 64,9% de puestos ocupados por hombres, ha explicado Romero.

Solo el 12% de las empresas catalanas cumplen con la recomendación de tener un 40% de puestos ocupados por mujeres en los Consejos de Administración; esta cifra es del 28,7% en las empresas de la Generalitat, a la que el PSC reclamará mejorar esta cuota para alcanzar el 40% recomendado.