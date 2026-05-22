El PSC sostiene que "no es tan frecuente" en Catalunya que el Govern logre pactar Presupuestos

El presidente de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, en una rueda de prensa este viernes en el Parlament - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha sostenido, en respuesta a las críticas de la oposición al Govern, que "en la historia parlamentaria reciente de Catalunya no es tan frecuente" que el Ejecutivo consiga pactar los Presupuestos y lograr su aprobación.

Aunque la aprobación definitiva no llegará hasta casi el ecuador de la legislatura y tras haber tenido que retirar el primer proyecto, el Govern y el PSC han hecho todo lo que estaba en su mano para llevar "un buen acuerdo lo antes posible", ha defendido en una rueda de prensa este viernes desde el Parlament.

En este sentido, ha afeado las críticas de grupos como Junts, el PP o Vox, que han lamentado que se haya llevado el mismo proyecto a la Cámara que en febrero: "Que lean los acuerdos que hemos suscrito con ERC y con los Comuns", y ha dicho que defienden el peorismo.

"Hay formaciones políticas y grupos parlamentarios que parece que les produce una especie de añoranza, de tristeza, cuando hay buenas noticias para el país", ha lamentado.

Pedret ha destacado el "enfoque claramente social" del proyecto presentado por el Govern y centrado en la mejora de servicios públicos e infraestructuras, y ha subrayado, en este último capítulo, el esfuerzo muy significativo que hace el Ejecutivo en inversiones.