Publicado el calendario de fiestas laborales en Catalunya para 2027

Vista de la Torre Glòries, a 16 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat ha publicado el calendario de fiestas laborales en Catalunya en 2027, a las que los ayuntamientos pueden añadir dos fiestas locales.

El calendario tiene el visto bueno de los agentes económicos y sociales más representativos: CC.OO., UGT, Foment del Treball y Pimec.

En 2027 será festivo el viernes 1 de enero, el miércoles 6 de enero, el viernes 26 de marzo, el lunes 29 de marzo, el sábado 1 de mayo, el jueves 24 de junio y el sábado 11 de septiembre.

También, el martes 12 de octubre, el lunes 1 de noviembre, el lunes 6 de diciembre, el miércoles 8 de diciembre y el sábado 25 de diciembre.

En Aran (Lleida), el jueves 17 de junio --Festa d'Aran-- sustituye la fiesta del lunes 29 de marzo.