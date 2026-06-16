Publican en catalán 'Les vides' de Giorgio Vasari en tres volúmenes

Traducción de 'Les vides' de Giorgio Vasari - PROA

BARCELONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Proa ha editado por primera vez íntegramente en catalán 'Les vides' del pintor, arquitecto y escritor Giorgio Vasari (1511-1574) en tres volúmenes traducidos por el abogado y amante de la cultura italiana Martí Domínguez Pérez.

Obra fundamental de la cultura europea, 'Les vides' consigna cerca de 200 biografías de los más relevantes pintores, escultores y arquitectos del Renacimiento italiano con detalles, anécdotas y valoraciones personales, a través de 3.152 páginas.

En 1543 durante un encuentro en el palacio del cardenal Farnese, el humanista Paolo Giovio lanzó el reto de escribir la vida de los artistas italianos desde Cimabue hasta su tiempo y Vasari respondió que se necesitaría un artista que asesorase al escritor, Giovio sugirió que fuera él mismo.

Siete años más tarde se publicó 'Les vides dels més excel·lents pintors, escultors i arquitectes' que ahora, más de 450 años después, se publica en catalán con la traducción de Martí Domínguez Pérez (València, 1940-2024) a partir de la segunda edición ampliada de 1568 --llamada Giuntina--, con un extenso apartado de notas y una introducción de su hijo, el escritor Martí Domínguez Romero.

La obra de Vasari está considerada hoy una obra pionera y referencia de la historia del arte y fuente primordial para el conocimiento sobre el Renacimiento: de hecho, el primer uso del término 'rinascita' (renacimiento) es el preámbulo de 'Les vides'.

Martí Domínguez Romero ha asegurado que su padre comenzó a traducir 'Les vides' al principio de su jubilación, pero que era un proyecto que tenía desde que adquirió en el verano de 1979 en una librería de Arezzo la edición Sansoni, con sus 9 volúmenes.

Abogado y gran amante de la cultura italiana, Martí Domínguez Pérez cosechó la traducción con autores como Giovanni Verga, Giorgio Bassani, Maria Bellonci y Andrea Camilleri.