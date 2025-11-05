Publican la traducción al catalán del libro de Thomas Mann 'Josep i els seus germans'

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La editorial Comanegra ha publicado este miércoles la traducción al catalán de los dos primeros libros de 'Josep i els seus germans' de Thomas Mann, en la "primera" en esta lengua y realizada por Ramon Monton.

Según informa Comanegra en un comunicado, este mes de noviembre publica 'Les històries de Jaacob' y 'El jove Josep', los dos primeros libros de los cuatro que escribió el autor alemán.

Thomas Mann hizo en la primavera de 1925 un viaje por el Mediterráneo con destino a Egipto y regresó con el proyecto: en 1926 comenzó a escribir 'Josep i els seus germans', que acabó en 1943.

Estas dos primeras novelas se publicaron en 1933 y 1934 en Alemania, y la tercera parte se editó en Viena (Austria) en 1936, con el autor ya expatriado, y la cuarta ya fue en Estocolmo (Suecia) en 1943: la primera edición en un solo volumen fue en la traducción inglesa en 1948.

Las dos primeras novelas salen a la venta este miércoles, coincidiendo con el año del 150 aniversario de Mann, y las otras dos, 'Josep a Egipte' y 'Josep el proveïdor', saldrán a la venta en el primer trimestre de 2026.