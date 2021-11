El publicista Lluís Bassat, investido doctor 'honoris causa' por la UViC-UCC

"Si los creativos no pudiesen trabajar con libertad no habría publicidad", dice

El publicista Lluís Bassat Coen ha sido investido este jueves doctor 'honoris causa' por la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC): "La profesión se puede aprender, pero los valores humanos se deben llevar puestos".

En el acto de investidura, celebrado en el Teatre L'Atlàntida de Vic (Barcelona) ante cerca de 500 personas, el homenajeado ha centrado su discurso en los valores humanos de los comunicadores.

El publicista ha defendido en su parlamento valores como el esfuerzo, la voluntad, la tenacidad, la modestia y la humildad: "Un buen profesional no dice nunca 'yo he pensado, yo he tenido esta idea', sino que habla en plural", ha subrayado.

Bassat también ha remarcado el papel fundamental de la educación, que ha asegurado que la buena educación es un valor que normalmente se debe a los padres, pero que es un mérito que cada uno "la mantenga y la haga crecer".

Ha enfatizado que uno de los valores humanos más importantes es la visión de futuro, además de la creatividad, un requisito primordial en la publicidad: "Es la razón de ser de nuestra profesión. Si no hubiese creativos y los creativos no pudiesen trabajar con libertad no habría publicidad".

La investidura de Bassa como doctor 'honoris causa' fue una propuesta de la Facultad de Empresa y Comunicación de la Uvic-UCC a través de su grado en Márketing y Comunicación Empresarial.

El rector de la universidad, Josep Eladi Baños, ha expuesto la notable relación que Bassat tiene con las universidades y su proyección internacional, "inherente a un profesional de su categoría", y ha destacado la sensibilidad social y cultural del publicista.