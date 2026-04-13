Puente: Alstom "debe una explicación" a Catalunya por el retraso en la entrega de trenes de Rodalies

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene durante su visita a la fábrica de Alstom en Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, Óscar Puente, ha afirmado este lunes que Alstom --fabricante de trenes-- "debe una explicación a la sociedad catalana" por el retraso en la entrega de convoyes de Rodalies, el cual considera que es de un calibre inasumible.

"Elegimos Alstom porque fabrica en Catalunya para los trenes que iban a venir a Rodalies. Yo lo siento, pero una explicación por su parte sería digna de agradecer", ha dicho en una entrevista en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press, donde ha explicado que los convoyes se compraron en los primeros compases del Gobierno y este ya va a cumplir ocho años.

Preguntado por la nueva fecha de llegada, ha expresado que el objetivo es ponerlos en funcionamiento a principios del año que viene y, si se cumplen los plazos, se podrían tener 17 trenes en marcha: "El retraso es una barbaridad. Si hubieran cumplido, estarían por 70 entregados de los 111 trenes del contrato", ha dicho.

MEJORA DE COORDINACIÓN

Sobre una mejora de la coordinación en el servicio de Rodalies, ha asegurado que esta se está mejorando entre Adif, Renfe y la nueva empresa mixta de Rodalies y que, aunque aún se está "en una fase inicial", ha aseverado que con el referente del nuevo director general de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà --cuyo nombramiento afirma que es cuestión de días-- la coordinación cree que dará buenos resultados.

En cuanto a la recuperación de la confianza del usuario del servicio, Puente ha pedido que los viajeros le escuchen y le fiscalicen: "Si lo que decimos se corresponde con lo que va sucediendo, iremos recuperando la confianza. Sé que apelar a la paciencia y la comprensión es lo menos procedente".

COSTE ECONÓMICO

Ha lamentado el estado de las vías de la red, a la cual han tenido que talar "más de 17.000 árboles que estaban cayendo en las vías", y ha apuntado que el Ministerio asumirá el coste económico de las incidencias --unos 186 millones en contratos de emergencia, que incluye, según explica, actuaciones urgentes y planes alternativos de transporte--.

Preguntado por si también se incluyen el levantamiento de las barreras del peaje de la C-32, ha expresado que aún no lo han hablado con la Generalitat, pero que "no habrá problema si hay que solventar este problema".

SISTEMA AEROPORTUARIO

Sobre un posible cambio en el modelo de gestión del sistema aeroportuario, como pide ERC, ha precisado que el actual que funciona en red es "muy sólido" aunque ha indicado que el Ejecutivo está abierto a mejorar la coordinación con los territorios sin romper ese modelo.

Preguntado por si cree que Europa dará el visto bueno ambiental a la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, ha manifestado que que se han cumplido los requerimientos y que el Gobierno está convencido de que la respuesta será "positiva".