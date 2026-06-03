Puente cifra en 18.500 millones las licitaciones en los corredores Mediterráneo y Atlántico

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha cifrado en más de 18.500 millones los contratos licitados por el Gobierno en los corredores Mediterráneo y Atlántico desde 2018, y destacado el impulso que suponen para el desarrollo de las redes ferroviarias, informa el ministerio este miércoles en un comunicado.

Puente ha explicado que el corredor del Atlántico ha multiplicado el ritmo de licitaciones en los últimos años y se han impulsado nodos estratégicos como la 'Y vasca', el proyecto que conectará las tres capitales del País Vasco.

Respecto al corredor Mediterráneo, ha afirmado que en 7 años ha pasado de tener el 45% de su trazado en obras o finalizado a tener el 83%, y que actualmente tiene todo su trazado --1.838 kilómetros-- en servicio, en obra, en proyecto o estudio.