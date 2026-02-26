El Puerto de Barcelona acoge el primer encuentro de IA organizado por Anthropic y el WTC

Vista del WTC Barcelona - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona acogerá el próximo 4 de marzo el primer encuentro internacional de la Claude Community, la comunidad que está expandiendo el modelo de inteligencia artificial (IA) de Claude, y que está organizado por Anthropic y el World Trade Center (WTC), informa en un comunicado este jueves.

Anthropic es la creadora de la familia de modelos de IA Claude, "reconocida internacionalmente por su potencia, fiabilidad y énfasis en la seguridad y la interpretabilidad".

El encuentro prevé combinar aprendizaje y 'networking' para analizar cómo este modelo de IA puede generar nuevas oportunidades en el desarrollo de soluciones integrales y la automatización de procesos.

Participarán profesionales del ecosistema tecnológico que compartirán proyectos y experiencias reales.

La jornada será el inicio del programa del IA Summit Barcelona, un evento organizado por Anthropic en colaboración con el WTC e impulsado por The Tech Nations, que el Puerto de Barcelona acogerá en septiembre.