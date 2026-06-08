El Puerto de Barcelona acogerá unas jornadas técnicas para Bomberos sobre riesgos tecnológicos

Momento de las jornadas - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona acogerá esta semana el 8 Workshop de Intervención Operativa en Riesgos Tecnológicos, unas jornadas técnicas para cuerpos de Bomberos de toda España para compartir estrategias y procedimientos de intervención en puertos e industrias, informa en un comunicado este lunes.

Está previsto que más de 60 profesionales participen en las jornadas para compartir y desarrollar avances en las intervenciones asociadas a los riesgos en entornos industriales.

Las jornadas se centran en la implementación de nuevos modelos de actuación y combinan sesiones técnicas en el World Trade Center Barcelona con demostraciones prácticas y simulacros.

Los Bombers de Barcelona realizarán este lunes una demostración de maniobras con grandes caudales, en la que también participará un remolcador del Puerto de Barcelona, y el martes harán un simulacro en la terminal de líquidos a granel del muelle de la Energía.

El presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha destacado la necesidad de estar "preparados y coordinados ante los riesgos asociados a la actividad portuaria".