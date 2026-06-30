El Puerto de Barcelona analiza en una jornada como reutilizar el agua afrontando la escasez

El director general de Stenco - Grup MTA, Sergi Marti - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona ha abordado este martes el aprovechamiento de aguas regeneradas durante una jornada con expertos de las administraciones y de las instalaciones pioneras en reutilización de aguas, para analizar como se puede reutilizar el agua en entornos como el propio puerto, informa en un comunicado.

La jornada, organizada por el grupo de trabajo de medio ambiente de la Comunitat Portuària de Barcelona, ha contado con responsables de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA); las agencias de Salud Pública de Barcelona y de Catalunya, y el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB); y empresas del Puerto que están llevando a cabo proyectos pioneros de reutilización de aguas grises.

El acto ha puesto de relieve que el cambio climático está comportando que "el agua sea un recurso cada vez más escaso y crítico, lo que obliga a ahorrarla y reutilizarla".

ÁMBITO METROPOLITANO

En el ámbito metropolitano se está ultimando el diseño de una nueva red de distribución de agua regenerada que provendrá de las depuradoras de aguas residuales y que será destinada a usos de riego, limpiezas, refrigeración y otros usos industriales, como se ha explicado durante la jornada.

El Puerto considera que la proximidad de la Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) del Llobregat al propio puerto y el colector ya construido en la calle A de la Zona Franca "hace prever que el recinto portuario será uno de los primeros ámbitos en los que se podrá extender esta nueva infraestructura".

CALIDAD DEL AGUA

El primer bloque de la jornada se ha dedicado a explicar la calidad que debe alcanzar el agua residual o gris regenerada para que pueda ser aprovechada de nuevo, sus riesgos sanitarios y cómo prevenirlos, el plan metropolitano para desplegar la futura red de agua regenerada y la normativa sobre la sequía que limitará cada vez más las actividades intensivas en consumo de agua.

En el segundo bloque se han presentado los dos ejemplos de aprovechamiento de aguas grises de duchas para usos no de boca que se están realizando en el Hotel W y el Club Natació Atlètic Barceloneta y MB'92.