El Puerto de Barcelona avanza "firmemente" en su objetivo de reducción de emisiones contaminantes

El jefe de Medio Ambiente del Puerto de Barcelona, ​​Jordi Vila; y la directora de Relaciones Institucionales del Puerto de Barcelona y directora del Consejo Rector de la Comunidad Portuaria de Barcelona, ​​Ingrid Boqué - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona ha explicado que avanza "firmemente" en su objetivo de reducción de emisiones contaminantes en un 50% en 2030 respecto a 2017, informa en un comunicado este viernes.

Es una de las principales conclusiones de la jornada 'Càlcul de la Petjada de Carboni', organizada por el Grup de Treball de Medi Ambient de la Comunidad Portuaria de Barcelona y que ha contado con la presencia de actores institucionales, logísticos e industriales.

El Puerto ha explicado que el cálculo de las emisiones es "un paso imprescindible" para que las empresas de la Comunidad Portuaria conozcan su huella de carbono y que puedan diseñar y desarrollar políticas ambientales.

La directora de Relaciones Institucionales del enclave, Ingrid Boqué, ha explicado que medir y reducir emisiones es "un factor de supervivencia y competitividad comercial" indispensable.

Boqué ha recordado que el Puerto de Barcelona tiene en marcha un plan de inversiones de 1.700 millones de euros para proyectos de sostenibilidad.