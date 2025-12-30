Puerto de Barcelona y Comisión de Fiestas de la Barceloneta celebran la llegada de los Reyes Magos

Cartel con las actividades del Puerto de Barcelona. - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Port Vell del Puerto de Barcelona y la Comisión de Fiestas de la Barceloneta han organizado una nueva edición del Tinglado Reial, que une "tradición y patrimonio" con motivo de la llegada de los Reyes Magos, informa este martes en un comunicado.

Los días 3 y 4 de enero, el tinglado Taller del Port se transformará en el "centro de operaciones de Sus Majestades", el espacio donde se descargan los regalos y se coordina la labor logística de los Reyes Magos antes de su llegada al Puerto de Barcelona el 5 de enero.

La experiencia, que es gratuita, está especialmente pensada para los más pequeños, con diversos espacios y actividades inmersivas y el horario será de 11 a 14.30 horas y de 16 a 21.

La experiencia comienza en la entrada del tinglado Taller, decorado con una combinación de estética oriental y marinera que evoca el viaje de los Reyes Magos por el mar.

A continuación, los niños son recibidos por la Validadora de cartas, que comprueba que las cartas estén correctamente preparadas antes de ser entregadas al Grumet Reial, al tiempo que cuenta la historia de los tinglados, antiguos edificios portuarios reconvertidos en espacios de actividad cultural.

El recorrido continúa con la Vela dels Desitjos, donde los niños pueden escribir sus deseos y colgarlos en una gran estructura en forma de vela; este espacio está guiado por la Mossa del almacén, que explica cómo se coordinan los regalos y los deseos para que cada niño reciba su sorpresa la noche del 5 de enero.

La visita al Grumet Reial, un paje marinero clave en la organización de la llegada de Sus Majestades, permite a los niños depositar sus cartas en el buzón real y descubrir curiosidades sobre cómo se organiza la entrega de regalos desde el Port de Barcelona.

TRENECITO NAVIDEÑO

El recorrido finaliza con un taller de manualidades, donde los niños y niñas pueden construir un barco de papel decorado con la figura de un Rey de Oriente y llevarse un recuerdo de su visita al Tinglado Reial.

Para facilitar el acceso al Tinglado Reial, un trenecito navideño gratuito, en colaboración con Marina Vela, recorrerá el Port Vell con paradas en el Palau de Mar (muelle del Depósito), en los tinglados del muelle Oriental y en Marina Vela (paseo de Joan de Borbó, 103), en horario de 10.30 a 14.30 horas y de 17 a 21.