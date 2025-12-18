El Puerto de Barcelona y el CZFB invertirán 30 millones en la nueva terminal de café BIT - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona y el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) invertirán 30 millones de euros, asumiendo 10 y 20 millones, respectivamente, para la nueva terminal de café BIT, que estará operativa en 2027 con el objetivo de superar las 170.000 toneladas de café que las instalaciones actuales gestionan al año.

Lo han anunciado este jueves en la presentación del proyecto el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell; el delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro; el ceo del Grupo Masiques, José Miguel Masiques; y el director de Barcelona International Terminal (BIT), Marc Tauste.

Fundada en 1987, BIT nació como una 'joint-venture' entre el Grupo Masiques y la multinacional suiza Société Générale de Surveillance (SGS) para manipular café, y actualmente cuenta con su terminal del café en el Moll Álvarez de la Campa, cuyas instalaciones se destinarán a ampliar la superficie del fabricante agroalimentario Elian.

Carbonell ha puesto en valor la importancia de esta operación, que prolonga el legado del café en el Puerto de Barcelona con unas instalaciones modernizadas: "El 80% del café que se consume en España y en la Península Ibérica pasa por el Puerto gracias a unas instalaciones del CZFB que explota el BIT", ha explicado.

Por su parte, Navarro ha asegurado que este acuerdo es "una historia de éxito" que refuerza el compromiso entre el Puerto y el CZFB con las oportunidades económicas que se producen en el área metropolitana de Barcelona, y un ejemplo de alianza público-pública y público-privada, en sus palabras.

ELIAN

El pasado 23 de octubre, se anunció que el fabricante agroalimentario Elian, filial del grupo estadounidense Viserion, invertirá más de 200 millones de euros en la construcción de una segunda planta en el Puerto, donde ya tiene una fábrica de proteína vegetal en el Moll Álvarez de la Campa.

Los terrenos que hasta ahora ocupaba la terminal de café BIT se destinarán a esta operación, ya que representan el 90% del suelo que pasará a manos de Elian.

NUEVAS INSTALACIONES

Las nuevas instalaciones de la terminal de café BIT contarán con una parcela con una superficie inicial de casi 50.000 m2.

Tauste ha reconocido que la superficie "es menor que la de las anteriores instalaciones, pero con una infraestructura moderna que permitirá seguir con la actividad en el Moll Álvarez de la Campa".

EL NEGOCIO DEL CAFÉ

Según ha explicado Masiques, el café representa el 1,6% del PIB mundial y, hasta 1980, era comercio de Estado en España, y a partir de ese año se liberalizó el mercado.

"En 1986, Masiques entró en el negocio del café y se alió con la multinacional suiza SGS. Al año siguiente nos instalamos en el Puerto de Barcelona", ha recordado.

También ha dicho que, en España, cada día se consumen unas 70 millones de tazas de café y el sector emplea a unas 100.000 personas.