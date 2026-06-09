El Puerto de Barcelona firma un acuerdo con el de Shanghai (China) para ser "puertos hermanos"

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch; el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell; el director general de la SMTC, Xiao Hui, y el vicepresidente de la SIPG, Yang ZhiYong - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell; el director general de la Shanghai Municipal Transportation Commission (SMTC), Xiao Hui, y el vicepresidente de la Shanghai International Port Group (SIPG), Yang ZhiYong, han firmado un acuerdo estratégico que "establece oficialmente la relación de 'puertos hermanos'", informa el enclave barcelonés en un comunicado este martes.

El pacto, en cuya firma ha estado presente el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, prevé reforzar la cooperación en ámbitos como la digitalización y la seguridad en las operaciones portuarias, entre otros.

El Puerto de Barcelona ha recordado que su relación con el puerto de Shanghai "se ha intensificado en los últimos años" y que en julio del año pasado se firmó un acuerdo previo.

Tras la firma, la delegación china ha visitado la terminal de vehículos de Autoterminal, en el marco de los trabajos que se están realizando para poner en marcha un 'Green Shipping and Digital Corridor" entre ambos puertos.

El acuerdo también ha servido para consolidar la posición del Puerto de Barcelona como "hub logístico euromediterráneo" y reforzar los vínculos con uno de los principales puertos del mundo.