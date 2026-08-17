El Puerto de Barcelona incrementa su tráfico de mercancías un 2% hasta julio

Imagen vehículos en el Puerto de Barcelona. - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tráfico de mercancías en el Puerto de Barcelona ha aumentado un 2% interanual entre enero y julio, hasta las 41,7 millones de toneladas, y con un alza que se ha dado en todas las tipologías de tráfico, informa el puerto en un comunicado este lunes.

El tráfico de contenedores, por su parte, ha aumentado un 1,5% hasta julio respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 2,2 millones de TEUs.

En los contenedores de importación, el incremento interanual ha sido de un 6,1% y en el de los contenedores llenos de tráfico del 5,8%, mientras que el tráfico de los contenedores de exportación ha disminuido un 10%.

Los líquidos a granel han registrado un incremento del 2,7%, hasta sumar 9,9 millones de toneladas hasta julio, una categoría en la que destacan los productos químicos (+49,2%) y biocombustibles (+46,1%), y en los sólidos a granes el alza ha sido de un 5,3%, hasta las 2,3 millones de toneladas.

AUTOMÓVILES Y PASAJEROS

El tráfico de automóviles ha aumentado un 4,6% interanual hasta julio, hasta las 444.029 unidades, siendo los eléctricos e híbridos un 17,7% del total, mientras que en cuanto al tráfico ro-ro, en los siete primeros meses del año se movieron 268.147 Unidades de Transporte Intermodal, un 2,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

En lo que se refiere al movimiento de pasajeros, se han producido 3,2 millones de movimientos, un 5,3% más que el año anterior, de los cuales 929.540 corresponden a pasajeros de ferrys y 1,3 millones a cruceristas.