El Puerto de Barcelona invertirá 104,5 millones en una nueva terminal C de cruceros

Render de la futura terminal - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración del Puerto de Barcelona ha aprobado este miércoles la demolición de la actual terminal C, la construcción de una nueva en el mismo sitio y la demolición de las actuales terminales A y B cuando la nueva infraestructura entre en servicio, con una inversión de 104,5 millones de euros.

Se ha revisado la concesión otorgada a Cruceros del Puerto de Barcelona para hacer posibles estos cambios, ha informado el Puerto en un comunicado.

La actuación concreta el acuerdo firmado en julio del 2025 entre el Puerto de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona para reordenar y hacer más sostenible la actividad crucerista de la ciudad, con la reducción del número de terminales de 7 a 5.

REQUERIMIENTOS ACTUALES Y FUTUROS

La nueva terminal C contará con una superficie construida prevista de 11.253 metros cuadrados y dimensionada "para responder a los requerimientos actuales y futuros de la actividad crucerista y que incluirá los estándares ambientales más altos".

La propuesta incluye el traslado de la actual rotonda de acceso al muelle Adossat, la urbanización de los viales y de las áreas intermodales de la futura terminal y la construcción de la nueva pasarela de embarque y desembarque de los pasajeros.

La terminal estará abierta al uso general, y más de 50 millones de euros del presupuesto total corresponden al edificio de la futura terminal.

CONCESIÓN HASTA 2050

Con la modificación aprobada este miércoles, la concesión de la nueva terminal C finalizará en 2050 y será prorrogable hasta 2053.

Tras la demolición de las terminales A y B, se renovará esta zona del muelle Adossat, de unos 660 metros de longitud y que 70 años después de su construcción "requiere una renovación integral".

El Puerto está trabajando en un proyecto de rehabilitación que mantenga la alineación con el resto del muelle, y la licitación del proyecto constructivo de estas obras se hará durante los próximos meses.

Se prevé que las obras empiecen "a finales de 2029", con una inversión de 42 millones de euros y un plazo de ejecución previsto de 24 meses.