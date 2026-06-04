El Puerto de Barcelona presenta el proyecto de electrificación Nexigen a Red Eléctrica Española

La Head of Shorepower Department del Puerto de Barcelona, Ana Arévalo - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona ha presentado el proyecto Nexigen de electrificación de muelles que desarrolla a más de 50 profesionales de diferentes departamentos de Red Eléctrica Española (REE), en una jornada celebrada este miércoles para explicar las especificidades del proyecto, informa el puerto en un comunicado este jueves.

La Head of Shorepower Department del Puerto, Ana Arévalo, destacó durante la jornada la importancia de la coordinación entre el puerto y REE y explicó que están realizando la conexión a la Subestación Cerdà, que debe dar electricidad a las futuras necesidades del Puerto, mientras trabajan en la construcción de la nueva subestación Port y de la línea de alta tensión soterrada que las conectará.

El proyecto Nexigen, que prevé una inversión de más de 200 millones de euros, permitirá suministrar energía limpia a los barcos y que estos detengan sus motores auxiliares mientras están amarrados, en el marco del objetivo del Puerto de ser climáticamente neutro en 2050.