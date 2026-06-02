El Puerto de Barcelona recibe 15.000 visitantes en su tercera edición de puertas abiertas

Imagen de la jornada de puertas abiertas este fin de semana en el Puerto de Barcelona. - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona ha cerrado su tercera edición de puertas abiertas, celebrada el pasado fin de semana, con más de 15.000 visitantes y un programa formado por una veintena de actividades y cerca de 20 horas de experiencias, informa este martes el puerto en un comunicado.

Así, se han combinado visitas guiadas por tierra y por mar, y que han permitido acceder a espacios tradicionalmente restringidos como las terminales de contenedores como la Hutchison Ports Best, con propuestas culturales y familiares, actividades deportivas e iniciativas abiertas para la ciudadanía.

Según el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, el objetivo de esta celebración es que la ciudadanía conozca mejor la infraestructura, para entender así mejor su papel y lo sienta como parte de la ciudad.

La jornada también ha acogido la carrera solidaria KM Contra el Càncer Deichmann, con 4.000 participantes, o ha estrenado por primera vez un 'baile de barcos', un espectáculo marítimo con la participación de embarcaciones de prácticos y amarradores, coordinados por remolcadores al ritmo de la música.

El Museu Marítim de Barcelona y el Museu d'Història de Catalunya, por su parte, han ofrecido accesos libres a sus visitantes durante la duración de las puertas abiertas, mientras que el Aquàrium de Barcelona ha aplicado promociones especiales para las familias.