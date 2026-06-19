El Puerto de Barcelona resalta el impacto e innovación de BCN Port Innovation tras 3 años en marcha

Imagen de representantes de la fundación y ponentes invitados al acto - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona ha destacado la capacidad de impacto e innovación de la Fundación BCN Port Innovation en el sector marítimo y portuario, las empresas y la ciudad tras tres años de actividad, y que han convertido la entidad en un "instrumento clave" para acelerar la transformación de la infraestructura, informa este viernes en un comunicado.

Lo ha hecho durante un acto celebrado este jueves en el World Trade Center de Barcelona, en el marco del aniversario de la fundación, en el que el director técnico de la entidad, Miquel de la Mano, ha situado la innovación como la herramienta para convertir ideas en proyectos tangibles.

De cara al futuro, la Fundación BCN Port Innovation prevé seguir impulsando este tipo de proyectos que, ha defendido, ayuden al Puerto de Barcelona a anticiparse a los retos de futuro y consolidarse con un referente internacional en innovación marítima y portuaria.