El Puerto de Barcelona y el de Singapur comparten los proyectos de sus startups

Imagen del evento. - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona y el de Singapur han compartido los proyectos e iniciativas de las diferentes startups que forman parte de los ecosistemas de innovación de cada infraestructura, en el marco de una visita de la delegación del Maritime & Port Authority of Singapore (MPA) al puerto de la ciudad catalana.

La visita se ha desarrollado durante el Smart Port Challenge 2026, el programa de innovación impulsado por la incubadora de startups del puerto asiático, y que tiene el objetivo de impulsar las soluciones tecnológicas de empresas emergentes para los retos y oportunidades del sector marítimo.

Durante el evento, una decena de startups del ecosistema del Puerto de Barcelona han presentado sus proyectos ante los representantes asiáticos, así como sus soluciones a los retos planteados en esta edición del Smart Port Challenge, mientras que otras dos startups de la incubadora de Singapur han explicado sus objetivos ante representantes del puerto catalán.