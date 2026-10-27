El Port de Tarragona explica su tránsito a hub intermodal al delegado del Gobierno, José Crespín

TARRAGONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, José Crespín, acompañado de la subdelegada en Tarragona, Elisabet Romero, ha visitado este martes el Port de Tarragona, donde su presidente, Santiago Castellà, le ha informado de la transformación del modelo logístico de la infraestructura hacia un hub intermodal "de referencia en la península y en el continente europeo".

Según informa el Port de Tarragona en un comunicado, en el encuentro se ha explicado el papel que van a jugar la nueva terminal polivalente que la alianza entre COSCO y PTP explotará en el Muelle de Andalucía, y las terminales intermodales de la Boella y de Guadalajara - Marchamalo en la generación de nuevas cadenas de valor.

También se ha destacado el "rol fundamental" del Puerto en la reindustrialización de Catalunya gracias a su Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y a la creación de un ecosistema industrial vinculado a la eólica marina flotante, mediante la construcción de la segunda fase del Muelle de Balears.

El presidente de la Autoritat Portuària de Tarragona ha expuesto las líneas estratégicas de presente y futuro del Puerto, "centradas en reforzar su papel como hub logístico de referencia tanto en España, como en el Mediterráneo y en el conjunto del continente europeo".

Por su parte, José Crespín ha asegurado que "el Port de Tarragona es una infraestructura estratégica para Catalunya y para el conjunto del Estado" y que su capacidad para conectar los territorios con los principales corredores logísticos europeos le convierte en un activo fundamental para impulsar la actividad económica, generar oportunidades y reforzar la competitividad.