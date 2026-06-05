Puigdemont acusa al Govern de imponer su agenda a los docentes y augura que lo pagarán en las urnas

Archivo - El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont (C), ofrece declaraciones a los medios, a 24 de enero de 2026, en Perpiñán (Francia). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha acusado este viernes de imponer su agenda sin escuchar a los ciudadanos, en referencia a la gestión de la huelga educativa, y vaticina que pagarán un "peaje electoral" por ello.

"Hoy pueden imponerse porque tienen unos socios (a izquierda y derecha) que los blindan. Acabarán pagando un peaje electoral, sin duda, pero quién pagará la factura de verdad será el país", ha sostenido en un apunte en X recogido por Europa Press.

En este mensaje, adjuntaba una noticia sobre que la consellera de Educación, Esther Niubó, ha asegurado que tirarán adelante con el acuerdo pese al 'no' de los docentes, y Puigdemont ha lamentado que en el Govern están "demasiado acostumbrados a imponer su agenda y nada habituados a escuchar" a los ciudadanos.

"A los médicos, de hecho, ni les han recibido", ha añadido el expresidente catalán.

Para Puigdemont, esta pulsión "antidemocrática, procedente de la peor tradición española, no debería tener cabida" en la política catalana.