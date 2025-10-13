Puigdemont acusa a Illa de priorizar "la agenda españolizadora" a las lluvias en Tarragona

Archivo - El presidente de Junts, Carles Puigdemont, durante una conferencia, en el Liceu Renouvier, a 19 de agosto de 2025, en Prada de Conflent (Francia). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha acusado este lunes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de haber priorizado "la agenda españolizadora" a las lluvias que afectan a comarcas del sur de Tarragona.

"¿Dónde estaba realmente el presiente Illa? ¿De verdad que, mientras en una gran parte del país crecía la angustia y el sufrimiento, el presidente Illa se iba a celebrar 'lo que nos une'?", ha preguntado en un apunte en X recogido por Europa Press.

Para Puigdemont, esto es un error porque "priorizar la agenda españolizadora de Catalunya es incompatible con la defensa de los intereses de todos los ciudadanos del país".

Fuentes del Govern han explicado a Europa Press que Illa llegó de Madrid a Barcelona a las 17.20 y se conectó a la reunión del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) de forma telemática desde su casa.

Este mismo lunes a primera hora, Illa ha presidido en Tortosa (Tarragona) la reunión del Cecat, ha llamado a la prudencia y ha avisado que la Generalitat no da aún por acabado el episodio de lluvias.