Puigdemont: "Aún no entienden por qué razón no les votamos los Presupuestos?"

BARCELONA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha dicho que el Estado incumple cada año sus propios Presupuestos y no invierte lo previsto sobre Catalunya: "Aún no entienden por qué razón no les votamos los Presupuestos?".

Lo ha dicho en un mensaje de X recogido por Europa Press este sábado, tras la información avanzada por Catalunya Ràdio y TV3 según la cual se gastó un 20% de todo el dinero que el Estado tenía presupuestado para invertir en Catalunya los primeros seis meses de 2024: 456 millones de euros.

"Cada año incumplen sus propios presupuestos. Lo hacen con Catalunya, donde nos roban las inversiones, y lo hacen con Madrid, pero en este caso para gastarse más dinero de los aprobados inicialmente", ha lamentado.