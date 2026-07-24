Puigdemont critica el "gran fracaso nacional" del Govern de Illa tras lo ocurrido con Pisa

Archivo - El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont (C), ofrece declaraciones a los medios, a 24 de enero de 2026, en Perpiñán (Francia). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha criticado este viernes el "gran fracaso nacional" del Govern de Salvador Illa después de que Catalunya haya quedado excluida de las pruebas Pisa por un error en la muestra de alumnos que hicieron los exámenes.

"Lo que ha pasado con el informe Pisa es una gran vergüenza. Nunca se había dañado tanto un país en tan poco tiempo. ¿Hacer Illa presidente para 'terminar el trabajo' era esto?", ha preguntado en un apunte en X recogido por Europa Press.

Para Puigdemont, los lemas del Govern de Illa son una "propaganda construida a golpe de talonario y manipulación de la realidad".

"Mires donde mires, el Govern de Illa es un gran fracaso nacional: mucha apariencia y escasa consistencia", ha sostenido.

Según Puigdemont, esto se puede aplicar a cuestiones como la falta de inversiones del Estado en Catalunya, Rodalies, el catalán, educación, seguridad, vivienda y salud.