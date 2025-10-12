Puigdemont dice que parte del mundo hispánico "aún espera que España pida perdón por la conquista"

Archivo - El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, durante una reunión con el presidente de la Generalitat, a 2 de agosto de 2025, en Bruselas (Bélgica). Illa, quién ha promovido la reunión, ha remarcado su intención de tenerla con la volu - Jasper Jacobs / Europa Press - Archivo

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha afirmado que una parte importante del mundo hispánico "aún espera que España pida perdón por la conquista y colonización del continente americano".

"Pero los españoles continúan haciendo de esto su fiesta nacional", ha criticado en un mensaje de X recogido por Europa Press este domingo, celebración del 12 de Octubre.

Ha destacado que Alemania celebra su reunificación, Italia la república surgida de la derrota del fascismo, Francia su revolución, Portugal a su poeta Luis Vaz de Camoes, y Estados Unidos el día de su independencia: "Su fiesta los define".