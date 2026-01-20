Puigdemont expresa su pésame por la víctima del accidente de tren de la R4 en Gelida (Barcelona)

Efectivos desplegados en Gelida (Barcelona) por el descarrilamiento de un tren de Rodalies. - LORENA SOPENA-EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha expresado este martes por la noche su pésame a familiares y amigos de la víctima del accidente de un tren en la línea R4 de Rodalies entre Sant Sadurní d'Anoia y Gelida (Barcelona).

"Dos descarrilamientos casi simultáneos en Rodalies. El de Tordera-Maçanet, por suerte, sin daños personales. El de Gelido, con víctima y heridos graves; mi pésame a familiares y amigos", ha dicho en mensaje en X recogido por Europa Press.

También ha agradecido el trabajo de bomberos, sanitarios y cuerpos policiales que trabajan en este accidente en Gelida, que se ha producido cuando un tren ha chocado contra un muro de contención que ha caído sobre la vía, lo que ha provocado al menos un muerto y tres heridos graves.